Kofane declina nuovamente la convocazione del Camerun: vuole concentrarsi sul Bayer

Christian Kofane ha nuovamente declinato la convocazione con la Nazionale del Camerun per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali contro Mauritius e Angola. La notizia è riportata da Kicker. Il diciannovenne ha scelto invece di utilizzare la sosta per le Nazionali per rafforzare la sua posizione al Bayer Leverkusen, club al quale si è unito quest'estate. Per lui ancora zero presenze in Nazionale.

Si tratta della seconda volta che Kofane rifiuta l'opportunità di rappresentare il suo Paese. Già a settembre aveva respinto una chiamata per concentrarsi sull'aumentare le sue possibilità di ottenere minutaggio a Leverkusen, una decisione che ha dato ampiamente i suoi frutti. Finora, Kofane ha giocato nove volte con i Die Werkself (le 'Aspirine'), segnando tre gol. Con Patrik Schick infortunato, è partito titolare in attacco per due partite consecutive nella squadra allenata da Kasper Hjulmand.

Per Kofane la scorsa è stata una settimana davvero da incorniciare, con due gol in 4 giorni: in Bundes contro l'Union Berlino, e in Champions contro il PSV. A soli 19 anni, con un'altezza di 189 cm e un peso di circa 68 kg, si è imposto come una delle promesse più luminose del calcio europeo grazie alle sua qualità. Destrorso, si è sta mettendo in evidenza con la squadra di Hjulmand che lo ha prelevato nell'estate 2025 per una cifra superiore ai 5 milioni di euro, grazie alla sua clausola rescissoria dall'Albacete.