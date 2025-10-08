Brasile, Estevao: "Questo è un posto speciale. Sto coi piedi per terra grazie alla mia famiglia"

Presente in tutte e tre le convocazioni di Carlo Ancelotti, l'attaccante del Chelsea Estêvão si sta candidando per assicurarsi un posto nel reparto offensivo della Nazionale brasiliana per la prossima Coppa del Mondo. Consapevole che l'attacco è il settore più competitivo del Brasile, il giocatore si dichiara fin da subito disponibile a giocare in qualsiasi zona del fronte offensivo. "Al Chelsea è molto frequente giocare a destra. Anche in allenamento ho ricoperto diverse posizioni d'attacco, per ampliare il mio repertorio e avere più soluzioni di gioco. Ho giocato sull'ala, nell'ultima partita sono entrato nel mezzo e sono rimasto al centro. Sono aperto a vari tipi di gioco, a quello che è disponibile, all'interno o all'esterno. Qui faccio ciò che è meglio per la Nazionale brasiliana", ha dichiarato Estevao durante la conferenza stampa tenuta a Seul questo mercoledì, notte in Brasile.

Giocatori come Raphinha, Rodrygo e Neymar – che non è ancora stato convocato da Ancelotti – rappresentano una concorrenza diretta per Estêvão: "Sono giocatori di alta qualità che costituiscono l'attacco della Nazionale, ed è chiaro che la competizione sia alta. Lo vedo come uno stimolo per crescere sempre di più nel calcio, per lavorare e per essere qui. Lo vedo come un modo per evolvere. Devo lavorare sempre di più al Chelsea, lavorare qui, per dare un contributo crescente e, a Dio piacendo, essere ai Mondiali".

Cosa fai per mantenere la concentrazione in mezzo a tutti questi cambiamenti?

"Sono un ragazzo molto tranquillo in questo senso, gran parte di ciò deriva dalla mia famiglia, dal mio nucleo familiare, che è sempre al mio fianco in questi momenti. Quindi, ogni volta che ho questi momenti di gloria o di difficoltà, cerco sempre di confrontarmi con loro, mi sfogo con loro, e per me è molto più facile, perché sono i miei genitori, i miei genitori che mi aiutano, che conoscono i miei difetti, conoscono le mie qualità. Quindi penso che parte di questa unità, di tutto quello che ho, sia grazie a loro, e loro sono i miei idoli, quindi devo prendere esempio da loro. Tutta la mia fiducia, per tutto quello che sto vivendo qui, è grazie a Dio".

Cosa rende diverso l'ambiente della Nazionale?

"Dal mio punto di vista è diverso perché è un mix di giocatori che militano in vari Paesi, in altri posti, giocatori che giocano nel Brasileirão, che giocano in Premier League, che giocano in Liga. Non solo questi campionati, ma anche altri. Penso che questa diversità, questa esperienza che ognuno ha all'interno del proprio campionato, renda la Seleção Brasiliana un luogo speciale. Qui molti atleti hanno esperienza. Quindi, di sicuro, qui è un posto davvero speciale".

Come sta andando l'adattamento in Inghilterra?

"Il mio adattamento in Inghilterra sta andando molto più veloce di quanto mi aspettassi. È un Paese diverso, una cultura diversa, cose molto diverse, ma grazie a Dio mi sto adattando il più rapidamente possibile. Non sono ancora al 100% adattato, ma è sicuramente più di quanto mi aspettassi".