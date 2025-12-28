Globe Soccer Awards 2025, il patron del PSG Nasser Al-Khelaifi è il miglior presidente dell'anno

Si è tenuta questo pomeriggio, a Dubai, la sedicesima edizione dei Globe Soccer Awards 2025 ed il premio al Miglior Presidente dell’anno non poteva che andare al patron del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi, che nella scorsa stagione ha festeggiato la conquista di ben sette trofei della squadra francese, tra cui la Champions League.

Queste le parole di Al-Khelaifi dal palco: “Buonasera a tutti, è un onore essere qui con voi. Dopo tanti anni di duro lavoro, abbiamo finalmente ottenuto questa importante vittoria per il club. Non si tratta di risultati individuali, ma di lavoro di squadra. Questo premio appartiene all'allenatore e alla squadra, così come a tutto lo staff. Grazie alla mia famiglia e ai miei figli. E anche ai tifosi che ci sostengono nelle vittorie e nelle sconfitte; sono sempre presenti”.