Ligue 1, Aubameyang sale in cattedra e salva il Marsiglia: Lione battuto 3-2
Gol ed emozioni al Velodrome tra Marsiglia e Lione. Vittoria per 3-2 per i padroni di casa che hanno rimontato l’iniziale svantaggio firmato da Tolisso nel primo tempo. Nella ripresa Paixao trova il pari, al 76’ Himbert riporta avanti il Lione. A questo punto sale in cattedra Aubameyang che con una doppietta firma il 3-2 finale.
Il programma della 24^ giornata di Ligue 1
Venerdì 27 febbraio
Strasburgo - Lens 1-1
Sabato 28 febbraio
Rennes - Tolosa 1-0
Monaco - Angers 2-0
Le Havre - PSG 0-1
Domenica 1 marzo
Paris FC - Nizza 1-0
Lilla - Nantes 1-0
Lorient - Auxerre 2-2
Metz - Brest 0-1
Marsiglia - Lione 3-2
La classifica di Ligue 1
1. Paris Saint-Germain 57
2. RC Lens 53
3. Olympique Lione 45
4. Olympique Marsiglia 44
5. Rennes 40
6. Lille 40
7. Monaco 37
8. Strasburgo 35
9. Lorient 33
10. Brest 33
11. Tolosa 31
12. Angers 29
13. Le Havre 26
14. Paris FC 26
15. Nizza 24
16. Auxerre 18
17. Nantes 17
18. Metz 13
