Liga Portugal, oggi solo pareggi: 2-2 tra Tondela e Santa Clara, 1-1 per Casa Pia e Moreirense

La giornata di calcio in Liga Portugal si è conclusa con ben tre pareggi su tre. Il Tondela si è fatto bloccare sul 2-2 in casa dal Santa Clara, mentre il Casa Pia ha impattato 1-1 contro la Moreirense. Infine Rio Ave e Famalicao hanno chiuso la giornata, 0-0 il risultato finale.

I risultati della giornata

Tondela-Santa Clara 2-2

Casa Pia-Moreirense 1-1

Rio Ave-Famalicao 0-0

CLASSIFICA

Porto 65

Sporting 61

Benfica 55

Braga 45

Gil Vicente 40

Famalicao 36

Moreirense 34

Estoril 33

Guimaraes 32

Alverca 27

Arouca 26

Estrela 24

Casa Pia 23

Nacional 21

Rio Ave 21

Santa Clara 19

Tondela 19

AFS 9