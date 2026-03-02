Liga Portugal, oggi solo pareggi: 2-2 tra Tondela e Santa Clara, 1-1 per Casa Pia e Moreirense
TUTTO mercato WEB
La giornata di calcio in Liga Portugal si è conclusa con ben tre pareggi su tre. Il Tondela si è fatto bloccare sul 2-2 in casa dal Santa Clara, mentre il Casa Pia ha impattato 1-1 contro la Moreirense. Infine Rio Ave e Famalicao hanno chiuso la giornata, 0-0 il risultato finale.
I risultati della giornata
Tondela-Santa Clara 2-2
Casa Pia-Moreirense 1-1
Rio Ave-Famalicao 0-0
CLASSIFICA
Porto 65
Sporting 61
Benfica 55
Braga 45
Gil Vicente 40
Famalicao 36
Moreirense 34
Estoril 33
Guimaraes 32
Alverca 27
Arouca 26
Estrela 24
Casa Pia 23
Nacional 21
Rio Ave 21
Santa Clara 19
Tondela 19
AFS 9
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
Le più lette
1 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"