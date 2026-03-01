Tottenham, Tudor furioso dopo il ko contro il Fulham: "C'era fallo sul primo gol"

Dopo la sconfitta del Tottenham in casa del Fulham domenica in Premier League (2-1), l’allenatore degli Spurs, Igor Tudor, non ha nascosto la sua rabbia per la decisione dell'arbitro di convalidare il primo gol dei Cottagers.

"Certo che c’è fallo sul primo gol. Penso che nove persone su dieci direbbero che era fallo, perché era davvero evidente. A volte i criteri mancano di coerenza. La settimana scorsa, nella nostra partita contro l’Arsenal, è successa la stessa cosa, in una situazione poco prima di subire un gol. Non hanno fischiato il fallo, poi lo hanno convalidato, è stato incredibile",, ha spiegato Tudor.

L’ex allenatore dell’OM ha puntato il dito contro Raul Jimenez, l’attaccante messicano del Fulham: "L’arbitro mi ha spiegato perché il gol è stato convalidato? No, ero troppo nervoso per parlargli, era troppo evidente. A volte non capiscono che basta poco, anche un piccolo contatto, per avere vantaggio e segnare un gol. Raul Jimenez non pensava al pallone, pensava a come barare. Ha quindi barato spingendo e hanno segnato il gol. È logico, è stata una truffa e c’è fallo", ha concluso.