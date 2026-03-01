LaLiga, colpo esterno del Celta Vigo: Jutgla e un autogol ribaltano il Girona
Colpo esterno del Celta Vigo che si è imposto oggi per 2-1 sul campo del Girona. Vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Vanat, poi la risposta degli ospiti che ribaltano la sfida grazie a Jutgla e a un autogol di Vitor Reis. Il Celta Vigo resta dunque in piena corsa per un posto nelle prossime coppe europee, mentre il Girona resta stabile a metà classifica.
Il programma della 25^ giornata de LaLiga
Venerdì 27 febbraio
Levante-Alaves 2-0
Sabato 28 febbraio
Rayo Vallecano-Athletic 1-1
Barcellona-Villarreal 3-1
Maiorca-Real Sociedad 0-1
Real Oviedo-Atletico Madrid 0-1
Domenica 1° marzo
Elche-Espanyol 2-2
Valencia-Osasuna 1-0
Betis-Siviglia 2-2
Girona-Celta Vigo 1-2
Lunedì 23 febbraio
Real Madrid-Getafe
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 64 punti
2. Real Madrid 60*
3. Atletico Madrid 51
4. Villarreal 51
5. Real Betis 43
6. Celta Vigo 40
7. Espanyol 36
8. Real Sociedad 35
9. Athletic Bilbao 35
10. Osasuna 33
11. Girona 30
12. Siviglia 30
13. Getafe 29*
14. Valencia 29
15. Alaves 27
16. Rayo Vallecano 27
17. Elche 26
18. Maiorca 24
19. Levante 21
20. Real Oviedo 16
*una gara in meno
