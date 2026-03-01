Chelsea, Boehly rivela: "Presi Cucurella solo perché lo voleva il Manchester City"

Da quando Roman Abramovich ha dovuto cedere il Chelsea a causa della guerra tra Russia e Ucraina, il club londinese ha vissuto anni complessi sul fronte economico, nonostante i successi sportivi come la vittoria della Conference League e del Mondiale per club. I nuovi proprietari, Todd Boehly e Behdad Eghbali, hanno adottato una politica di mercato aggressiva, puntando su giovani talenti di grande prospettiva, senza però ottenere sempre i risultati sperati.

In un’intervista a iConnections, lo stesso Boehly ha raccontato uno dei retroscena più curiosi: il mercato estivo del 2022. “Al momento dell’insediamento, praticamente tutto il team dirigenziale se n’è andato. Mi sono ritrovato a fare il direttore sportivo ad interim per un’estate, senza avere idea di cosa stessi facendo”, ha spiegato l’imprenditore americano, proprietario dei Los Angeles Dodgers.

Eppure, proprio in quell’estate complicata, Boehly ha deciso di assicurarsi Marc Cucurella, allora al Brighton. “Sapevo che se il Manchester City lo voleva, anche io lo volevo. Così l’abbiamo preso. È stato così semplice”, ha rivelato.

Il colpo, sorprendentemente, si è rivelato uno dei più riusciti tra gli acquisti degli ultimi anni. Cucurella è stato determinante nelle vittorie in Conference League e Mondiale per club, diventando un titolare fisso sia con Enzo Maresca sia con Liam Rosenior. La sua capacità di leggere il gioco e la solidità difensiva lo hanno reso indispensabile in tutti i piani tecnici, a differenza di altri grandi acquisti che non hanno avuto lo stesso impatto.