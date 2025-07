Ufficiale Gonçalo Borges va da Van Persie: definito il suo passaggio dal Porto al Feyenoord

Il Feyenoord si muove sul mercato, non solo sul fronte uscite come spesso capita ai club olandesi ma anche sul piano degli acquisti. Nella giornata di oggi, è stato ufficializzato un importante movimento in entrata. Si tratta di Gonçalo Borges, ala destra classe 2001 acquistato a titolo definitivo dal Porto. Prima esperienza lontano dal Portogallo per lui, cresciuto a livello giovanile nei Dragoes arrivando poi alla prima squadra dove ha collezionato 88 presenze con 2 gol e 10 assist.

Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato dal sito della società olandese: "Gonçalo Borges è un giocatore del Feyenoord. L'ala 24enne arriva dall'FC Porto e domenica pomeriggio ha firmato un contratto che lo legherà al club fino all'estate del 2029.

Pochi minuti dopo la firma, Borges, a bordo di un secondo furgone, si è lanciato all'inseguimento di Sem Steijn, Luciano Valente e Gaoussou Diarra, già in partenza per l'aeroporto. I quattro hanno volato infine al De Kuip, dove, come da tradizione, sono atterrati in elicottero sul punto centrale, segnando lo spettacolare finale del Festival del Feyenoord.

Proprio come le decine di migliaia di spettatori entusiasti, i suoi nuovi compagni di squadra, schierati a bordo campo, non avevano idea che avesse portato con sé un altro nuovo compagno".