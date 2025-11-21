Guardiola e l'ossessione per i terzini: il Man City punta Livramento e offre una contropartita

Il mercato di gennaio si infiamma attorno a Tino Livramento. Il talentuoso terzino destro del Newcastle United è finito prepotentemente nel mirino del Manchester City, che sembra intenzionato a sferrare un assalto con una proposta economica ingente. TeamTalk conferma il forte interesse di Pep Guardiola, da sempre molto attento al mercato dei terzini (e dei difensori in generale): l'ex Barcellona vede nello scozzese, per velocità e doti offensive, l'innesto perfetto per il suo dinamico sistema.

Il Newcastle considera Livramento, acquistato dal Southampton per 37,5 milioni di euro, un elemento intoccabile e un simbolo della risalita di Eddie Howe. Con il contratto in scadenza nel 2028, la dirigenza ha dato l'ordine di respingere ogni trattativa, temendo che la sua cessione possa compromettere l'obiettivo Europa e sollevare dubbi sulla capacità di trattenere le stelle in ottica FFP.

Tuttavia, secondo il portale TeamTalk, il City è pronto a giocare la sua mossa a sorpresa, inserendo una pedina chiave nello scambio: James Trafford. Il portiere 23enne, cresciuto nel vivaio Citizens e cercato con insistenza dal Newcastle (che ha bisogno di stabilità tra i pali), potrebbe essere l'esca perfetta. L'ipotesi è un maxi-affare in contanti con l'aggiunta di Trafford, mossa che consentirebbe al City di migliorare il reparto e al contempo di cedere un esubero pregiato. Per ora, comunque, i Magpies resistono all'assalto, ma nel vortice di gennaio, l'unica certezza è che di fronte a una proposta astronomica, la presa ferrea rischia di allentarsi.