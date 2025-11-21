Il Tottenham ha deciso: tutto su Samu per l'attacco. Ma a gennaio Farioli non lo molla

Il Tottenham ha identificato in Samu Omorodion Aghehowa, centravanti classe 2004 del Porto, il profilo ideale per ereditare il ruolo di numero 9 nel nuovo corso tattico di Thomas Frank. Il tecnico danese è alla ricerca di un attaccante mobile, dominante fisicamente, capace di pressare con ferocia e di finalizzare con cinismo, caratteristiche che il giovane Samu sembra incarnare perfettamente.

Samu, arrivato al Porto per 15 milioni di euro dall'Atletico Madrid, ha vissuto una stagione di svolta con 27 gol in 45 partite. Anche in questa annata, con Francesco Farioli a guidarlo, l'attaccante ha già messo a segno nove reti e un assist, numeri che confermano il suo exploit. Per la dirigenza degli Spurs, Samu non è solo un obiettivo, ma il "successore a lungo termine" che può sostituire le incertezze di un Richarlison incostante o di un infortunato Solanke. Le sue qualità hanno persino suscitato paragoni con un Diego Costa ai tempi d'oro.

Ma l'assalto di gennaio sembra destinato a fallire miseramente. Il Porto e soprattutto Farioli non hanno alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello a metà stagione, soprattutto mentre lotta per la vittoria della Primeira Liga. Il messaggio lanciato dal Dragao è durissimo: non si prenderà in considerazione nulla al di sotto degli 80 milioni di euro. Fonti vicine al club portoghese riportano che il presidente, André Villas-Boas, avrebbe dichiarato in modo perentorio che "Samu non è in vendita a nessun prezzo in inverno".

Di fronte a una cifra simile, e alle richieste esose degli agenti, anche le casse del Tottenham farebbero fatica a cedere. Per ora il club inglese dovrà accontentarsi di monitorare l'evoluzione di Samu, tenendo parallelamente in caldo l'opzione Ivan Toney per il 2026. Il sogno del centravanti spagnolo è rimandato: l'estate successiva appare l'unica finestra plausibile per un affare del genere. A riportare il tutto è il portale TeamTalk.