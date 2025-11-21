Barcellona, mistero Rashford: salta il secondo allenamento di fila, ma non è infortunato

Giornata di andirivieni alla Ciutat Esportiva del Barcellona. La preoccupazione principale riguarda Marcus Rashford, che non si è allenato con la squadra nemmeno venerdì, dopo aver saltato anche la seduta di giovedì. Sebbene l'attaccante inglese si sia presentato al campo, dopo un colloquio con il tecnico Hansi Flick, gli è stato concesso nuovamente il permesso di assentarsi.

Ufficialmente, secondo As, si tratterebbe di una questione personale e non di un problema fisico, smentendo alcune voci circolate in precedenza. Ma il fatto che Rashford salti il secondo allenamento consecutivo suggerisce che il problema sia "chiaramente significativo", si legge. La sua partecipazione alla partita di sabato contro l'Athletic non è ancora esclusa, ma il clima è di cautela.

Nonostante l'assenza di Rashford, il tecnico tedesco può sorridere per diversi rientri importanti. Sabato ritroverà tre giocatori chiave: Joan García e Raphinha, attesi da tempo, e Marc Casadó, fermato da un infortunio nel riscaldamento contro il Celta Vigo. A questi si aggiunge un recupero fondamentale: Lamine Yamal sarà disponibile dopo aver completato il trattamento con radiofrequenza per risolvere il problema all'inguine, un'ottima notizia per l'attacco blaugrana.

Restano invece fuori gioco due pezzi grossi: Frenkie de Jong è squalificato, mentre Pedri non sarà ancora arruolabile. Il centrocampista spagnolo dovrebbe rientrare in gruppo solo domenica per poter valutare la sua condizione fisica in vista dei prossimi impegni.