Pogba, ci siamo per il debutto col Monaco. Pocognoli: "Se tutto va bene col Rennes ci sarà"

Domani sera alle 19:00 il Monaco scenderà in campo contro il Rennes al Roazhon Park, in quella che potrebbe diventare la prima apparizione in Ligue 1 di Paul Pogba con la maglia monegasca. Il francese è sempre più vicino al rientro in campo e sarà uno dei protagonisti più attesi della partita.

In conferenza stampa l’allenatore Sebastien Pocognoli ha commentato la situazione del centrocampista: "Per Paul c'è un altro allenamento oggi, poi valuteremo la squadra. Sarà in squadra? Se le cose andranno bene, potrebbe esserlo". Il tecnico ha sottolineato i progressi individuali del giocatore, confermando fiducia nelle sue qualità: "Siamo tutti contenti dei progressi dei nostri giocatori, e Paul ne fa sicuramente parte. Ha le capacità per adattarsi al nostro centrocampo, non ha perso né visione né tecnica".

Pocognoli ha inoltre ribadito l’approccio metodico del club: ogni giocatore ha un percorso personalizzato per massimizzare il proprio rendimento e contribuire al collettivo, e Pogba rientra perfettamente in questo progetto. La decisione definitiva sul suo impiego arriverà oggi, dopo l’ultimo allenamento di verifica. Se confermato, il ritorno di Pogba rappresenterebbe un fattore importante per il Monaco, sia in termini tecnici che mediatici, e potrebbe dare nuova linfa al centrocampo della squadra in vista della lunga stagione di Ligue 1 e delle competizioni europee.