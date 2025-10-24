Tolisso faro del Lione di Fonseca: "Dovrei preservarlo ma per noi è imprescindibile"

Ancora una volta, Corentin Tolisso ha fatto la differenza per il Lione. Il capitano dei Gones ha aperto le marcature nella vittoria per 2-0 contro il Basilea in Europa League offrendo una prestazione da leader, motivando i compagni e dando l’esempio con il suo impegno costante. "È il capitano: se c’è qualcosa da dire, positivo o negativo, lo dice", ha spiegato Malick Fofana dopo il match. "Per noi giovani è un privilegio averlo quotidianamente vicino. Ci aiuta a rimanere concentrati e ci dà consigli: è un valore aggiunto".

Il ruolo di leader di Tolisso è sottolineato anche dall’allenatore Paulo Fonseca: "Coco è il leader della squadra, un giocatore molto intelligente e dotato di grandi qualità. È fondamentale per noi, sempre. Forse dovrei preservarlo un po’ di più, ma in campo è imprescindibile". Non a caso, Tolisso è sempre titolare nelle gare europee e raramente lascia il campo prima del 75’. "Non abbiamo una rosa ampia con molti giocatori. Coco gioca tutte le partite, è normale", ha aggiunto Fonseca.

Con già 3 gol in 10 presenze stagionali, Tolisso incarna la forza e l’identità di un Lione che punta a ritrovare la propria grandezza. La sua leadership in campo e fuori lo rende un punto di riferimento importante, capace di trascinare una squadra giovane verso traguardi importanti. Il centrocampista francese non è solo il regista del gioco: è il cuore pulsante, capace di unire esperienza, tecnica e carisma, qualità che lo rendono insostituibile per il progetto di Fonseca.