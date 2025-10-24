Gibbs-White si toglie i sassolini: "Ora possiamo respirare. Con Dyche c'è energia nuova"

Il Nottingham Forest ha finalmente ritrovato la vittoria in Europa League, battendo il Porto 2-1. Un successo che è coinciso con il debutto del nuovo allenatore Sean Dyche, subentrato ad Ange Postecoglou, esonerato dopo appena 39 giorni alla guida del club.

Autore di un gol su rigore, Morgan Gibbs-White non ha nascosto il suo sollievo per il cambio di panchina. "Ho la sensazione di poter finalmente respirare", ha dichiarato ai microfoni di TNT Sports. "Gli ultimi mesi sono stati difficili, tra risultati deludenti e continui cambiamenti". Il centrocampista inglese ha anche sottolineato il nuovo spirito che si respira nello spogliatoio: "Abbiamo avuto solo poche sessioni con il nuovo mister, ma l’atmosfera è completamente diversa. Si sente un’energia nuova, il morale è molto più alto".

L’era Postecoglou è stata un fallimento totale: otto partite senza vittorie (sei sconfitte e due pareggi) e un addio lampo arrivato venti minuti dopo la sconfitta per 3-0 contro il Chelsea. Solo Sam Allardyce con il Leeds nel 2023 è rimasto meno tempo su una panchina di Premier League (30 giorni). Con Dyche, il Forest sembra aver ritrovato la solidità e la determinazione smarrite. "È tutto molto più positivo, e dobbiamo continuare così", ha concluso Gibbs-White, lodando il nuovo tecnico. Domenica, contro il Bournemouth, il Forest proverà a confermare la rinascita e a dare continuità a un successo che potrebbe segnare la svolta della stagione.