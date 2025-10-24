Villarreal-Barça non si giocherà a Miami: un pesante colpo per le casse blaugrana

Brutta notizia per il Barcellona. La Liga spagnola ha annunciato martedì la cancellazione della delocalizzazione della partita contro il Villarreal a Miami, prevista per il 20 dicembre all'Hard Rock Stadium. La decisione priva il club catalano di un’operazione finanziaria strategica, in un momento in cui le casse blaugrana restano sotto forte pressione.

Il club ha espresso il proprio rispetto per la decisione, ma ha sottolineato il rammarico per l’occasione persa di sviluppare l’immagine della Liga su un mercato chiave e di generare risorse importanti, soprattutto per il Barcellona. Il presidente Joan Laporta aveva già previsto che la trasferta negli Stati Uniti avrebbe portato ricavi significativi, senza specificare l’importo: secondo le stime, il club contava di incassare tra 5 e 6 milioni di euro.

Nelle scorse settimane, il Barça ha dovuto giocare contro Valencia e Getafe nel piccolo stadio Johan Cruyff (6.000 posti), limitando ulteriormente i ricavi da biglietteria. La cancellazione della partita di Miami accentua quindi le difficoltà economiche della società, che puntava su questo match per compensare perdite importanti. La sfida si disputerà infine all'Estadio de la Cerámica, casa del Villarreal, il 21 dicembre, sancendo la fine delle ambizioni di ottenere un introito significativo in un momento di bilancio già delicato. L’operazione mancata rappresenta un duro colpo per la strategia commerciale del club.