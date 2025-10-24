Endrick valuta l’addio al Real Madrid ma pone delle condizioni: vuole un club competitivo

Endrick resta l’unico calciatore di movimento del Real Madrid a non aver ancora giocato un solo minuto con Xabi Alonso in questa stagione. Secondo quanto riportato da ESPN, il giovane attaccante brasiliano sta valutando un possibile trasferimento, ponendo però precise condizioni per scegliere la destinazione più adatta alla sua crescita.

La prima richiesta riguarda un club europeo competitivo, preferibilmente in una delle cinque principali leghe: Inghilterra, Spagna, Italia, Germania o Francia. Anche il Portogallo non è escluso, ma solo se si tratta di uno dei "big three": Benfica, Porto o Sporting, e che partecipi regolarmente alle competizioni europee. Endrick e i suoi agenti vogliono inserire il brasiliano in squadre con ambizioni alte nei rispettivi campionati e con uno stile di gioco offensivo, fondamentale per valorizzare le sue caratteristiche da centravanti.

L’obiettivo del giovane non è solo crescere a livello di club, ma anche garantirsi un posto nella lista del Mondiale 2026. La situazione attuale al Madrid, con scarse opportunità, lo spinge a cercare continuità e visibilità. Il club non esclude un prestito, purché sia in un contesto che gli permetta di accumulare minuti e sviluppare il proprio talento.

Endrick non ha avuto un percorso semplice: dopo l’infortunio subito al Mondiale per club, è stato convocato per la prima volta da Xabi Alonso solo il 19 settembre. Questa estate aveva valutato diverse opzioni, tra cui la Real Sociedad, poi scartata. Ora, consapevole della necessità di giocare e crescere, il brasiliano sta ponderando attentamente la sua prossima destinazione.