Il Barcellona apparecchia il colpo: vuole attivare la clausola di Kane. Via Lewandowski?

Il Barcellona starebbe studiando il colpaccio in grande stile. Secondo quanto rivelato da The Guardian, prestigiosa testata britannica, il club blaugrana sta pensando ad Harry Kane come possibile sostituto di Robert Lewandowski a fine stagione, visto che l’attaccante polacco andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. I catalani starebbero valutando un'operazione facsimile a quella realizzata nel 2022 per portare al Camp Nou proprio Lewa, che all’epoca aveva 33 anni e giocava tra l'altro nel Bayern Monaco, stesso club attuale del giocatore inglese di 32 anni.

Dalla Spagna, precisamente da Mundo Deportivo, è arrivata tuttavia la smentita da parte dei blaugrana: non esiste una ipotetica lista di successori di Lewandowski, e che non c’è nulla di concordato né con alcun giocatore né con alcun agente per garantire la successione dell’attaccante polacco. L'ex Borussia Dortmund però rischia di diventare un parametro zero senza rinnovo e ha 37 anni, rispetto a Kane con '32' segnato sulla carta d'identità. E il Barcellona, intanto, è pronto a rientrare nella regola 1/1.

Il dato di fatto, inoltre, è che all'interno del contratto di Harry Kane con il Bayern Monaco ci sia anche una clausola rescissoria di 65 milioni di euro, una cifra solo leggermente superiore a quella pagata nel 2022 dal Barça per convincere il Bayern a cedere l'attuale numero 9, Lewandowski, acquistato per 45 milioni di euro più 5 milioni di variabili. Dall'Inghilterra invece rimangono certi: "Il Barcelona ha fatto di Harry Kane il suo obiettivo principale per sostituire Robert Lewandowski". E sarebbe "disposto ad attivare la clausola del contratto di Kane con il Bayern Monaco che gli permetterebbe di partire per 57 milioni di sterline in estate".