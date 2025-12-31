Il Barcellona stringe per il talento egiziano Abdelkarim: migliorata l'offerta per l'Al Ahly

Il Barcellona prova a stringere per Hamza Abdelkarim. Il club blaugrana sta spingendo per chiudere l’operazione che porterebbe il classe 2008 dall’Al Ahly al Barcellona (cominciando dal Barça Atletic), ritoccando al rialzo i termini dell’offerta per convincere il club egiziano. In particolare, è stata aumentata dal 10% al 15% la percentuale sulla futura rivendita, dettaglio che potrebbe risultare decisivo. Il comitato tecnico dell’Al Ahly si riunirà nelle prossime ore sotto la guida del presidente Mahmoud El Khatib. Le sensazioni che filtrano sono positive: l’orientamento sarebbe quello di accettare la proposta del Barcellona, ritenuta ormai vicina alle richieste del club del Cairo.

In casa Barcellona - scrive Mundo Deportivo - c’è la convinzione che questa possa essere l’offerta definitiva. Abdelkarim, che compirà 18 anni il 1° gennaio, avrebbe così la possibilità di firmare il suo primo contratto europeo e di trasferirsi subito in Catalogna. Un innesto importante per il Barça Atlètic, soprattutto alla luce delle assenze in attacco: sia Víctor Barberá sia Òscar Gistau sono infatti alle prese con infortuni di lunga durata.

Centravanti mancino, Abdelkarim si è messo in mostra a livello internazionale durante i Mondiali Under 17, attirando l’attenzione di diversi osservatori europei. Nelle ultime ore, però, il giovane egiziano ha vissuto un piccolo spavento: nell’ultima gara di Coppa d’Egitto contro l’Al Mokawloon è stato costretto a uscire anzitempo per una forte contusione alla caviglia. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma restano da monitorare.