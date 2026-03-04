Il Marocco cambia ct. A giorni verrà annunciato l'addio di Walid Regragui
Manca l'ufficialità ma Walid Regragui non sarà più il commissario tecnico del Marocco. Si prevede che la Federcalcio indica nei prossimi giorni una conferenza stampa per darne notizia.
Secondo quanto riportano i media francesi, in questi giorni Regragui ha risolto il suo contratto, ponendo fine al rapporto dopo tre anni e mezzo di grande successo, con uno storico quarto posto raggiunto ai Mondiali del 2022. Il suo posto verrà momentaneamente preso da Mohamed Ouahbi in attesa che la Federcalcio scelga il tecnico che guiderà i Leoni dell'Atlante ai Mondiali in Nord America.
