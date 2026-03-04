Premier League, il Forest ferma il Man City e spinge l'Arsenal verso il titolo

Il Nottingham Forest spinge l'Arsenal verso il titolo. Clamoroso il pari che la squadra di Vitor Pereira strappa al Manchester City all'Etihad Stadium. Citizens due volte avanti, con Semenyo e Rodri e altrettante volte ripresi, prima da Gibbs-White e poi da Anderson.

I Gunners fanno il loro vincendo sul campo del Brighton con un tiro di Saka al 9' che trova una deviazione vincente. Lotta Champions: l'Aston Villa crolla in casa contro il Chelsea, travolta da un Joao Pedro incontenibile. Il brasiliano segna tre reti, in gol anche Cole Palmer. E pensare che al Villa Park si era messa bene per i padroni di casa, con la rete di Douglas Luiz dopo 2'.

In coda oltre al pesante pareggio del Forest a Manchester, è pesantissimo il successo del West Ham sul campo del Fulham e ora il Tottenham ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Questi i risultati e la classifica aggiornata:

PREMIER LEAGUE - 29ª GIORNATA



Martedì 3 marzo

Bournemouth - Brentford 0-0

Everton - Burnley 2-0

Leeds - Sunderland 0-1

Wolverhampton - Liverpool 2-1

Mercoledì 4 marzo

Aston Villa - Chelsea 1-4

Brighton - Arsenal 0-1

Fulham - West Ham United 0-1

Manchester City - Nottingham Forest 2-2

Newcastle - Manchester United in corso

Giovedì 5 marzo

Tottenham - Crystal Palace

CLASSIFICA

1. Arsenal 67 punti

2. Manchester City 60

3. Manchester United 51

4. Aston Villa 51

5. Chelsea 48

6. Liverpool 48

7. Brentford 44

8. Everton 43

9. Fulham 40

10. Bournemouth 40

11. Sunderland 40

12. Brighton 37

13. Newcastle 36

14. Crystal Palace 35

15. Leeds 31

16. Tottenham 29

17. Nottingham Forest 28

18. West Ham 28

19. Burnley 19

20. Wolverhampton 16