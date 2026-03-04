Premier League, il Forest ferma il Man City e spinge l'Arsenal verso il titolo
Il Nottingham Forest spinge l'Arsenal verso il titolo. Clamoroso il pari che la squadra di Vitor Pereira strappa al Manchester City all'Etihad Stadium. Citizens due volte avanti, con Semenyo e Rodri e altrettante volte ripresi, prima da Gibbs-White e poi da Anderson.
I Gunners fanno il loro vincendo sul campo del Brighton con un tiro di Saka al 9' che trova una deviazione vincente. Lotta Champions: l'Aston Villa crolla in casa contro il Chelsea, travolta da un Joao Pedro incontenibile. Il brasiliano segna tre reti, in gol anche Cole Palmer. E pensare che al Villa Park si era messa bene per i padroni di casa, con la rete di Douglas Luiz dopo 2'.
In coda oltre al pesante pareggio del Forest a Manchester, è pesantissimo il successo del West Ham sul campo del Fulham e ora il Tottenham ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Questi i risultati e la classifica aggiornata:
PREMIER LEAGUE - 29ª GIORNATA
Martedì 3 marzo
Bournemouth - Brentford 0-0
Everton - Burnley 2-0
Leeds - Sunderland 0-1
Wolverhampton - Liverpool 2-1
Mercoledì 4 marzo
Aston Villa - Chelsea 1-4
Brighton - Arsenal 0-1
Fulham - West Ham United 0-1
Manchester City - Nottingham Forest 2-2
Newcastle - Manchester United in corso
Giovedì 5 marzo
Tottenham - Crystal Palace
CLASSIFICA
1. Arsenal 67 punti
2. Manchester City 60
3. Manchester United 51
4. Aston Villa 51
5. Chelsea 48
6. Liverpool 48
7. Brentford 44
8. Everton 43
9. Fulham 40
10. Bournemouth 40
11. Sunderland 40
12. Brighton 37
13. Newcastle 36
14. Crystal Palace 35
15. Leeds 31
16. Tottenham 29
17. Nottingham Forest 28
18. West Ham 28
19. Burnley 19
20. Wolverhampton 16