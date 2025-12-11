Il Barcellona è vicino all'egiziano Hamza Abdelkarim: sul 17enne c'era anche il Milan

Il Barcellona continua a muoversi con estrema cautela sul mercato, costretto da una situazione economica ancora fragile e da un Fair Play Finanziario che limita ogni operazione. In questo contesto, il club catalano ha imparato a privilegiare investimenti mirati e a basso costo, puntando su giovani talenti o affari sostenibili che non compromettano i conti.

La scorsa estate ne è stato un esempio evidente: i blaugrana hanno portato a casa Roony Bardghji dal Copenaghen per una cifra minima, intorno ai 2 milioni di euro. Una strategia già sperimentata negli ultimi anni con prestiti o acquisti contenuti come quelli di Marcus Rashford, arrivato in prestito, oppure Szczesny, Gundogan e Inigo Martinez. Il tutto si inserisce in una rosa in cui il contributo dei giocatori formati nella Masia resta indispensabile.

Secondo Sport, il prossimo colpo low cost starebbe arrivando dall’Africa. Il Barça è infatti vicino all’ingaggio di Hamza Abdelkarim, promettente attaccante egiziano dell’Al Ahly, appena diciassettenne. Deco sarebbe alla guida dell’operazione, che dovrebbe chiudersi su cifre simili a quelle di Bardghji. Il talento, esploso all’ultimo Mondiale Under 17, è seguito da diversi top club europei, tra cui Bayern Monaco e Milan, ma avrebbe già espresso la volontà di trasferirsi in Catalogna già da gennaio.