Rigori fatali per il Marsiglia. Arriva l'eliminazione ai quarti di Coppa di Francia

Il Marsiglia esce dalla Coupe de France ai quarti di finale. Rigori fatali contro il Tolosa dopo che la gara nei 90' era terminata 2-2. Decisivi gli errori dal dischetto di Balerdi e Nwaneri. Oltre al Tolosa, anche il Nizza accede in semifinale. I rossoneri vincono ai rigori contro il Lorient dopo che i tempi regolamentari erano terminati 0-0. Le due squadre si aggiungono allo Strasburgo e il quadro verrà completato domani, con l'ultima semifinalista che uscirà fuori dal confronto tra Lione e Lens.