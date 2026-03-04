Copa del Rey, la Real Sociedad vola in finale. Vince anche il derby di ritorno
Sarà Atlético Madrid-Real Sociedad la finale di Copa del Rey 2025/26. I baschi hanno vinto anche il derby di ritorno contro l'Athletic, col medesimo risultato: 1-0. Alla "Reale Arena" di San Sebastian la decide Oyarzabal su rigore all'87'.
L'atto conclusivo del torneo si giocherà a "La Cartuja" di Siviglia il 18 aprile. L'Atlético ha vinto per 10 volte la coppa, sebbene l'ultima risalga al 2013. Solo due successi per la Real Sociedad, nel 1987 e nel 2020.
