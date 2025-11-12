Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Laporta: "Col Real rapporti tesi. Ritorno di Messi? Non facciamo ipotesi irrealistiche"

Laporta: "Col Real rapporti tesi. Ritorno di Messi? Non facciamo ipotesi irrealistiche"TUTTO mercato WEB
mercoledì 12 novembre 2025, 12:56Calcio estero
Michele Pavese

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha fatto il punto sulla situazione del club catalano intervenendo a Catalunya Ràdio. Tra i temi principali, spiccano la visita a sorpresa di Leo Messi al Spotify Camp Nou e la controversia con la RFEF per la pubalgia di Lamine Yamal.

Sul nuovo stadio, Laporta ha sottolineato l’emozione di vedere il progetto concretizzarsi: "È emozionante pensare al passato, al presente e immaginare il futuro. I tifosi sono entusiasti e questo entusiasmo è contagioso. Il progetto va avanti da 15 anni e noi vogliamo tornare a casa il prima possibile. È un sogno collettivo del barcelonismo". Il presidente ha anche difeso la gestione dei lavori e il rispetto della legalità da parte della Limak, la società costruttrice, confermando che non ci sono stati incidenti gravi.

Sulla visita di Messi, Laporta ha raccontato: "È stato un gesto spontaneo che dimostra il suo amore per il club. Non sapevo nulla, ma per noi è di casa. Sa che è sempre ben accolto. Sarebbe meraviglioso dedicargli un omaggio davanti a 105.000 tifosi". Sulla possibilità di un ritorno in campo di Messi, Laporta evita speculazioni: "Per massimo rispetto verso di lui e i professionisti del club, non farei ipotesi irrealistiche".

Laporta ha poi parlato del caso Yamal: "È maturo per la sua età e professionale. Ha la pubalgia, ma gioca anche durante il processo di recupero. È un genio e va protetto. Non ha ancora raggiunto il massimo della sua eccellenza". La disputa con la RFEF è gestita con equilibrio: "Abbiamo notificato la situazione al momento giusto. Rispettiamo la selezione, ma vogliamo che il giocatore segua i ritmi che il club ritiene opportuni".

Riguardo alle relazioni con il Real Madrid, Laporta conferma tensioni: "Non sono buone, la situazione è tesa, ma non credo che venga alterata la competizione".

Articoli correlati
Caso Yamal, Laporta: "Facciamo ciò che riteniamo giusto nell’interesse del Barça"... Caso Yamal, Laporta: "Facciamo ciò che riteniamo giusto nell’interesse del Barça"
Barcellona, ufficiale. Il presidente Laporta annuncia: "Ecco quando torneremo al... Barcellona, ufficiale. Il presidente Laporta annuncia: "Ecco quando torneremo al Camp Nou"
La quiete dopo la tempesta del Clasico: Laporta trasmette fiducia al suo Barcellona... La quiete dopo la tempesta del Clasico: Laporta trasmette fiducia al suo Barcellona
Altre notizie Calcio estero
Germania, Nagelsmann esalta Woltemade: "Mi ha davvero sorpreso la sua crescita" Germania, Nagelsmann esalta Woltemade: "Mi ha davvero sorpreso la sua crescita"
Arsenal, Dowman fa proseliti anche in Nazionale. Il ct dell'U21 Carsley: "Lo monitoriamo"... Arsenal, Dowman fa proseliti anche in Nazionale. Il ct dell'U21 Carsley: "Lo monitoriamo"
Borussia Dortmund, occhi su un altro talento del Real. Obiettivo Joan Martínez Borussia Dortmund, occhi su un altro talento del Real. Obiettivo Joan Martínez
La MLS si allinea al calendario europeo: addio ai prestiti alla Beckham. Ricordate... La MLS si allinea al calendario europeo: addio ai prestiti alla Beckham. Ricordate gli altri?
Il Camerun non si qualifica ai Mondiali. Caos su Eto'o, considerato il principale... Il Camerun non si qualifica ai Mondiali. Caos su Eto'o, considerato il principale responsabile
Stampa portoghese durissima con CR7: "Deplorevole. Dovrebbe vergognarsi" Stampa portoghese durissima con CR7: "Deplorevole. Dovrebbe vergognarsi"
Torna Jurgen Klopp, ma in nuove vesti: "Sarò opinionista TV durante i Mondiali" Torna Jurgen Klopp, ma in nuove vesti: "Sarò opinionista TV durante i Mondiali"
Mbappé ormai "vede" Giroud. È sole due reti dal record con la nazionale francese Mbappé ormai "vede" Giroud. È sole due reti dal record con la nazionale francese
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Le più lette
1 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
2 L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 L'Italia vince in Moldova solo nel finale: saranno play-off. Gattuso arrabbiato coi tifosi
5 Anguissa tegola pesantissima per il Napoli: il centrocampista rischia di saltare fino a 18 partite
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Immagine top news n.1 L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di fila
Immagine top news n.2 La grande beffa oltre al danno: solo Norvegia e Inghilterra hanno più punti dell'Italia!
Immagine top news n.3 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.4 Il tifoso dello United che non si taglia i capelli: "Seguo il Napoli e ho adorato lo scherzo del Monza"
Immagine top news n.5 Pura fantascienza: a San Siro all'Italia serve vincere 9-0 per ribaltare la differenza reti
Immagine top news n.6 Ancelotti: "Il derby sarà bloccato. Conte in vacanza? Ha aperto una strada, ha fatto bene"
Immagine top news n.7 Berardi: "Prima di farmi male avevo l'accordo con un top club. Vorrei provare la Champions"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.3 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.4 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Marocchino duro su Yildiz: "Non lo valuto come l'opinione pubblica. Al PSG giocherebbe titolare?"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli e la "vacanza" di Conte: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Filipponi: "Tedesco ha restituito identità al Perugia, Torres sorpresa negativa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Zirkzee-Roma, lo stop di Dumfries, le ultime sul rinnovo di Yildiz: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.2 5 milioni non bastano per blindare Yildiz. E la Juventus ha rinviato Vlahovic a giugno
Immagine news Serie A n.3 Pres. Lecce: "In Coppa d'Africa perderemo diversi titolari ma abbiamo le risorse nella rosa"
Immagine news Serie A n.4 Il tormentone Dodo e il lavoro per non perdere Fortini: i rinnovi della Fiorentina
Immagine news Serie A n.5 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Immagine news Serie A n.6 Condò: "La malattia del gol si estende anche alla Nazionale. Ai playoff servirà ben altro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Dionigi: "Per Portanova può essere l'anno della consacrazione"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, l'umiltà di Fellipe Jack: "Devo lavorare sodo per migliorare in tutti i fondamentali"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Bani: "Momento duro ma il campionato è lungo. C'è tempo per risalire"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Venezia fra le più forti, ma all'Euganeo venderemo cara la pelle"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Di Mariano: "Il mio impiego in campo? Decide mister Sottil, sono a disposizione"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Duncan: "La pressione promozione c’è, ma non sarebbe un fallimento non salire”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, Cimino si ferma in allenamento: si teme un lungo stop per il difensore
Immagine news Serie C n.2 Ternana, inammissibile il reclamo sul caso Ferrero: confermata l’inibizione fino al 25 novembre
Immagine news Serie C n.3 Crotone, Longo: "Niente alibi o scuse, siamo chiamati a vincere con il Sorrento"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato nuovo allenatore del Livorno
Immagine news Serie C n.5 Rimini, la Curva Est torna a farsi sentire: "Mettiamo fine a questa agonia"
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano: "Quando crei un ambiente sereno non ti scalfisce niente"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women si costituisce in giudizio al TAR: difesa del progetto stadio e clinica
Immagine news Calcio femminile n.2 Bene in Italia, male in Europa e viceversa: Roma e Juventus vivono momenti opposti
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Ilse Van Der Zanden: "Con la Roma gara pazzesca, ora testa al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma femminile, si ferma Haavi: lesione al menisco per l'attaccante norvegese
Immagine news Calcio femminile n.5 Carbonell della Juventus nella Top11 della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta a vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?