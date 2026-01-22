Ufficiale Il Brentford blinda Ajer. Il norvegese: "È il miglior club al mondo dal lunedì al venerdì"

Il Brentford ha blindato il suo difensore Kristoffer Ajer. Il norvegese, 27 anni, ha firmato un contratto fino al 2030 con opzione per un'ulteriore stagione.

Notizia accolta con gioia dal tecnico dei bees, Keith Andrews: "Sono felice che Kris abbia concordato un nuovo accordo. È qui dall'inizio dell'era della Premier League e ha avuto un ruolo importante nel club, non solo in campo, ma anche fuori. Kris è un personaggio molto popolare tra gli altri giocatori, ed è ormai un giocatore esperto".

"Sono davvero, davvero felice" ha detto Ajer che ha affidato al sito ufficiale le sue prime parole dopo il rinnovo: "È un club in cui ho trascorso ormai quattro anni e mezzo della mia carriera e sono felicissimo di prolungare la mia permanenza qui. L'ho già detto e lo penso davvero: questo è probabilmente il miglior club del mondo dal lunedì al venerdì! Non vedo l'ora di arrivare qui ogni giorno. Arrivo con il sorriso sulle labbra, sapendo che incontrerò tanti amici e tante persone che si impegnano per migliorare. È un gruppo di giocatori con cui mi piace molto trascorrere il tempo".