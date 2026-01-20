Il calcio francese piange Lucien Muller: l'ex di Real e Barcellona è morto a 91 anni

Si è spento all’età di 91 anni Lucien Muller, ex centrocampista della nazionale francese (16 presenze, semifinalista agli Europei del 1960) e allenatore di grande esperienza.

"Apprendere della scomparsa di Lucien Muller ci riempie di profonda emozione - ha scritto il presidente del Reims, Jean-Pierre Caillot -. È stato una leggenda del club, un’immensa figura del calcio e della storia del nostro Stade, ma soprattutto un uomo rispettato e amato da tutti per la sua gentilezza e umanità. Il suo ricordo rimarrà nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Le nostre più sincere condoglianze vanno alla famiglia e a tutti i suoi cari".

Muller, centrocampista elegante e tecnico, iniziò la carriera a Strasburgo, passando poi per Tolosa e soprattutto Reims, con cui vinse due titoli di campione di Francia. Ha giocato anche nel Real Madrid, conquistando tre titoli di Liga e raggiungendo la finale di Coppa dei Campioni nel 1964, e nel Barcellona, squadra che ha poi guidato come allenatore nella stagione 1978-1979. Da tecnico, Muller ha anche guidato il Monaco, conquistando la Coppa di Francia nel 1985, consolidando così una carriera che ha saputo unire talento in campo e capacità strategica in panchina.

Il mondo del calcio ricorda Lucien Muller non solo per le sue vittorie, ma anche per i valori e l’umanità che ha sempre incarnato, lasciando un’impronta indelebile in Francia e in Europa.