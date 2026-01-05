Il Chelsea non cambia idea: ultima presenza per McFarlane, sarà Rosenior l'allenatore

Calum McFarlane sarà alla guida del Chelsea per un’altra partita, contro il Fulham mercoledì. L'allenatore dell’Under 21 dei Blues, che è subentrato in corsa per guidare la prima squadra in occasione del pareggio all'ultimo respiro (1-1) contro il Manchester City domenica, ha un'ultima chance per lasciare ricordi positivi sulla panchina del club londinese. Anche se il futuro incarico da tecnico è già designato sulla carta.

Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sports UK, nella giornata odierna il Chelsea ha avuto colloqui positivi con l’allenatore dello Strasburgo Liam Rosenior. Conversazioni che sono ancora in corso in questo momento, ci tiene a precisare l'emittente satellitare. Questo riflette appieno la decisione già presa da parte dei vertici del club londinese di ingaggiare il tecnico inglese di 33 anni, riportando un comandante in terra natale e in un top club di Premier League.

Non solo: il Chelsea vorrebbe Rosenior allenatore del Chelsea in tempo per la partita di FA Cup contro il Charlton Athletic di sabato. Il trasferimento di Rosenior ai Blues sarebbe favorito dalla medesima proprietà di BlueCo, che vuole assicurarsi che lo Strasburgo abbia un nuovo allenatore prima dell'annuncio ufficiale come post-Enzo Maresca. Mentre lo stesso club francese si sta avvicinando alla scelta dal casting di allenatore, dove al momento sono tre le opzioni sul tavolo.