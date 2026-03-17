Liverpool, Slot: “Vogliamo i quarti”. Poi scherza su Tudor: “Noi senza capelli tutti simili da dietro”

Arne Slot, tecnico del Liverpool, è intervenuto ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida contro il Galatasaray, ritorno degli ottavi di Champions League. All'andata, in Turchia, il Gala si è imposto per 1-0: "Non vediamo l'ora di scendere in campo, ci siamo guadagnati il diritto di essere qui e ora vogliamo raggiungere i quarti di finale. Non vediamo l'ora di provarci qui, nel nostro stadio, con i nostri tifosi".

Qual è il ruolo ideale di Szoboszlai in campo?

"Lui è un centrocampista e deve giocare a centrocampo. Il fatto che possa giocare in altri ruoli ci ha permesso di sopperire alle tante assenze che abbiamo avuto, ma il suo ruolo ideale resta quello del centrocampista".

Pochi giorni fa c'è stato un siparietto con Igor Tudor, che l'ha scambiata per un membro dello staff del Tottenham

"Non l'ho visto, me ne hanno parlato. Ci sono tante persone senza capelli e sono tutte simili da dietro (ride, ndr), ma penso che sia una cosa divertente e nel calcio c'è bisogno di felicità. Certo, preferisco ridere domani sera, perché vorrebbe dire che abbiamo vinto la partita".