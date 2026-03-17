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Tottenham, Tudor: "Rimonta con l'Atletico difficile ma non impossibile. Salvezza? Sono fiducioso"

Tottenham, Tudor: "Rimonta con l'Atletico difficile ma non impossibile. Salvezza? Sono fiducioso"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:42Calcio estero
Daniel Uccellieri

Igor Tudor, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con l'Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di Champions League. All'andata la squadra di Simeone si è imposta 5-2

Domenica è arrivato un risultato molto positivo contro il Liverpool: ora il vostro obiettivo è fare tutto il possibile per qualificarvi domani o giocare bene per trovare fiducia in vista dell'importante sfida di campionato con il Nottingham in programma domenica?
"Credo entrambe le cose. È una partita che dobbiamo giocare per passare il turno. Quindi l'obiettivo principale è restare concentrati su questo match, pur sapendo che la nostra priorità resta la salvezza in campionato. Domani è, diciamo, una grande sfida dopo tutto quello che è successo: dobbiamo dimostrare di poter fare bene contro di loro e che non sono superiori a noi. È una partita di Champions League, si gioca per la gloria."

L'Atletico Madrid ha perso 3-0 contro Barcellona e Rayo Vallecano nell'ultimo mese: questo vi dà speranza di poter fare l'impresa domani?
"Difficile, ma non impossibile. Dobbiamo restare in partita il più a lungo possibile. La gara può essere lunga, quindi dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza, sulle nostre cose; è ancora tutto aperto. Dobbiamo credere di poterci riuscire, questa è la cosa più importante sin dall'inizio."

Posso chiederle dei giocatori che abbiamo visto in allenamento - Bergvall, Udogie, Romero, Joao Palhinha - saranno tutti disponibili domani?
Igor: "Joao no, ma Destiny e Lucas domani saranno in panchina. Potranno fare uno spezzone di gara, non troppo lungo perché hanno appena iniziato ad allenarsi con noi, ma è un bene riaverli."

E per quanto riguarda Cristian?
"Romero? Sì, lui c'è. Può giocare. Joao no, la situazione di Joao è un po' più seria, quindi tornerà per la prossima partita, ma Romero è a disposizione."

Conor Gallagher non era in campo durante l'allenamento: quali sono le ultime su di lui?
"Vedremo oggi cosa riusciremo a fare perché, come sapete, probabilmente ha problemi di asma. Ha preso un virus, il che non è piacevole. Vedremo se domani riuscirà ad andare in panchina, lo speriamo. Non è nulla di pericoloso, ma al momento non è in grado di giocare."

Sente che dopo domenica si sia tolto un peso dalle spalle, avendo ottenuto un risultato positivo?
"Certamente. È importante, come dicevi, perché quando fai una prestazione di alto livello come la nostra, dai coraggio a tutti. Conferma la volontà di iniziare a cambiare le cose. Abbiamo iniziato in allenamento, ma non riuscivamo a vederlo in partita per via di certe circostanze accadute negli ultimi match. Era un po' frustrante perché, come ho già detto, ai giocatori importa davvero molto. Parliamo spesso del momento che stiamo vivendo: quando è così difficile, non è semplice smuovere le cose. Credo che quella dell'ultima partita sia stata una svolta positiva. Mi piace dire che bisogna essere onesti con ciò che si dà in campo, e poi il calcio ti restituisce tutto. È successo, e sono felice per i giocatori e per tutti. Ora dobbiamo continuare in questa direzione."

Aveva intenzione di giocare con la difesa a tre ad Anfield prima di perdere Conor Gallagher?
"No, sapete che non parlo di queste cose prima della partita e, anche ora che è passata, non c'è motivo di discutere della tattica che avevo preparato."

Ha visto abbastanza domenica per essere fiducioso che il Tottenham resterà in Premier League? Mi riferisco alla grinta, al desiderio della squadra e al gol all'ultimo minuto.
"Sono molto fiducioso."

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