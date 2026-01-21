Ufficiale Il Levante prende un talento israeliano dal PSV: arriva il classe 2004 Tay Abed

Il Levante ha ufficializzato l’ingaggio di Tay Abed, esterno offensivo classe 2004 che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029. Il giocatore israeliano arriva dal PSV Eindhoven, club con cui si è formato e ha mosso i primi passi tra le squadre giovanili, fino a diventare uno dei punti fermi della formazione riserve.

Nato a Tel Aviv, Abed ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell’Hapoel prima di trasferirsi in Olanda nel 2021. Negli ultimi anni ha messo in mostra grandi qualità: nella stagione 2024/2025 ha disputato 34 partite segnando 14 gol, mentre nell’attuale campionato ha già totalizzato 19 presenze e 7 reti, confermandosi come uno dei giovani più interessanti del panorama europeo.

Il talento spagnolo-israeliano ha già esordito con la prima squadra del PSV il 16 dicembre 2025, nella seconda fase della Coppa d’Olanda (KNVB Beker), mostrando capacità di inserimento e versatilità sulle fasce offensive. A livello internazionale, Abed vanta già esperienze con la nazionale israeliana: ha indossato le maglie dell’U-19, U-20 e U-21, confermando le sue qualità anche su palcoscenici internazionali.