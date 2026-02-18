Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Newcastle passeggia a Baku trascinato da Gordon: 6-1 al Qarabag e ottavi in vista

Il Newcastle passeggia a Baku trascinato da Gordon: 6-1 al Qarabag e ottavi in vistaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:44Calcio estero
Tommaso Maschio

Al Newcastle basta un tempo per disfarsi del Qarabag in trasferta e mettere una serissima ipoteca sul passaggio del turno. A Baku va infatti in scena l’Anthony Gordon Show con il numero dieci bianconero capace di segnare quattro gol in un tempo, con un solo rigore, e mettere in discesa la gara conclusa nel primo tempo con un netto 5-0 con la rete dell’ex milanista Thiaw a completare il pokerissimo.

Nella ripresa succede poco con i padroni di casa che trovano il gol della bandiera con Jafarguliyev che però non basta a riaprire una gara che viene chiusa da Murphy che sigla il 6-1 finale a favore di un Newcastle che si limita a controllare e gestire l’ampio vantaggio risparmiando energie preziose in questa fase della stagione.

Qarabag-Newcastle 1-6
3’, 32’ rig., 34’, 45’+1’ Gordon (N), 8’ Thiaw (N), 54’ Jafarguliyev (Q), 72’ Murphy (N)

Articoli correlati
Quattro reti in Champions: Gordon è in buona compagnia. E può imitare Luiz Adriano... Quattro reti in Champions: Gordon è in buona compagnia. E può imitare Luiz Adriano
Newcastle come il Bayern: 5 gol nei primi 45’ in un match a eliminazione diretta... Newcastle come il Bayern: 5 gol nei primi 45’ in un match a eliminazione diretta di Champions
Gordon scatenato: poker di reti al Qarabag in un tempo. Newcastle al riposo sul 5-0... Gordon scatenato: poker di reti al Qarabag in un tempo. Newcastle al riposo sul 5-0
Altre notizie Calcio estero
Un nazionale norvegese per lo Sporting Kansas City: arriva Berg Johnsen UfficialeUn nazionale norvegese per lo Sporting Kansas City: arriva Berg Johnsen
Poche occasioni al Pireo: Olympiacos e Bayer Leverkusen vanno al riposo sullo 0-0... Poche occasioni al Pireo: Olympiacos e Bayer Leverkusen vanno al riposo sullo 0-0
Alvarez e Lookman fanno felici Simeone: 2-0 dell'Atletico sul Club Brugge al 45° Alvarez e Lookman fanno felici Simeone: 2-0 dell'Atletico sul Club Brugge al 45°
Lille, Genesio annuncia: "Andre Gomes sul punto di andarsene". Giocherà in MLS Lille, Genesio annuncia: "Andre Gomes sul punto di andarsene". Giocherà in MLS
Caso Vinicius, Silvestre: "Stiamo pensando di sanzionare chi si copre la bocca" Caso Vinicius, Silvestre: "Stiamo pensando di sanzionare chi si copre la bocca"
Paris Saint-Germain, sospiro di sollievo per Dembele: dovrà restare fermo solo 10... Paris Saint-Germain, sospiro di sollievo per Dembele: dovrà restare fermo solo 10 giorni
Caso Vinicius, la bandiera del Benfica Luisao contro Prestianni: "È razzista, mi... Caso Vinicius, la bandiera del Benfica Luisao contro Prestianni: "È razzista, mi vergogno"
Il Newcastle passeggia a Baku trascinato da Gordon: 6-1 al Qarabag e ottavi in vista... Il Newcastle passeggia a Baku trascinato da Gordon: 6-1 al Qarabag e ottavi in vista
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
1 Milan-Como, le probabili formazioni: problemi per Loftus-Cheek, in attacco con Leao gioca Nkunku
2 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
3 Lutto nel mondo del calcio: trovato senza vita l'ex Cesena e Novara Christian Jidayi
4 Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni: può riposare Zielinski, rebus attacco per Chivu
5 Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Marotta: "Chiudiamo la pagina amara di Inter-Juventus, c'è la Champions League"
Immagine top news n.1 Bologna, Italiano: "Dobbiamo adattarci all'ambiente e al terreno, vogliamo passare il turno"
Immagine top news n.2 Fiorentina, Vanoli: "Conosciamo la nostra situazione in campionato, ma in Polonia per vincere"
Immagine top news n.3 Milan-Como, le probabili formazioni: problemi per Loftus-Cheek, in attacco con Leao gioca Nkunku
Immagine top news n.4 Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni: può riposare Zielinski, rebus attacco per Chivu
Immagine top news n.5 Juventus, buone notizie per Bremer: gli esami hanno escluso lesioni
Immagine top news n.6 Il Bologna riscatta Pobega, i dettagli del nuovo contratto. Ecco quanto incassa il Milan
Immagine top news n.7 Champions da brividi a Bodø: l'Inter contro i fulmini di Norvegia, sfida ad alta tensione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, ora è a rischio la zona Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ammonito Nico Paz in Milan-Como: giallo pesante, salterà la sfida alla Juventus
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Italiano: "Tutti parlano di un Orsolini in difficoltà, ma ha fatto già 11 gol..."
Immagine news Serie A n.3 Le parole di Marotta e di Tare, Vanoli presenta la gara di Conference: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.4 Domenica c'è Atalanta-Napoli, il doppio ex Magoni: "Conte sta facendo il massimo"
Immagine news Serie A n.5 Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Stiamo rispettando il nostro piano, decisivi in transizione"
Immagine news Serie A n.6 Esposito risponde a Fet, tutto in dieci minuti: Bodo/Glimt-Inter 1-1 all'intervallo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella-Catanzaro, da Chiappella ad Aquilani: Tirelli racconta i due allenatori
Immagine news Serie B n.2 Un 50° dolceamaro per Guido Pagliuca: nel giorno del compleanno sfuma il ritorno in panchina
Immagine news Serie B n.3 Padova, Caprari si presenta: "Sono qui per ritrovare il sorriso in campo"
Immagine news Serie B n.4 Ballardini torna in panchina. Come può cambiare l'Avellino con il nuovo allenatore
Immagine news Serie B n.5 Tirelli: "La Serie B con l'Entella una grande opportunità. Pronti per le finali che ci attendono"
Immagine news Serie B n.6 Ballardini riparte dalla panchina dell'Avellino. È l'occasione del riscatto: per tecnico e squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Recupero 25ª giornata Serie C, Girone C: all'intervallo Catania avanti 2-0 sul Trapani
Immagine news Serie C n.2 Il Comune di Rimini assume formalmente la custodia dei trofei del Rimini Football Club
Immagine news Serie C n.3 Alla ricerca della vittoria perduta. Pazienza riparte dal Foggia per riassaporare i tre punti
Immagine news Serie C n.4 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, la sfortuna del calciomercato: si ferma Ionita. Per lui lesione parziale del bicipite
Immagine news Serie C n.6 Catania-Trapani, un minuto di silenzio questa sera per ricordare Orazio Russo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.6 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV