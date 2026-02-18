Il Newcastle passeggia a Baku trascinato da Gordon: 6-1 al Qarabag e ottavi in vista
Al Newcastle basta un tempo per disfarsi del Qarabag in trasferta e mettere una serissima ipoteca sul passaggio del turno. A Baku va infatti in scena l’Anthony Gordon Show con il numero dieci bianconero capace di segnare quattro gol in un tempo, con un solo rigore, e mettere in discesa la gara conclusa nel primo tempo con un netto 5-0 con la rete dell’ex milanista Thiaw a completare il pokerissimo.
Nella ripresa succede poco con i padroni di casa che trovano il gol della bandiera con Jafarguliyev che però non basta a riaprire una gara che viene chiusa da Murphy che sigla il 6-1 finale a favore di un Newcastle che si limita a controllare e gestire l’ampio vantaggio risparmiando energie preziose in questa fase della stagione.
Qarabag-Newcastle 1-6
3’, 32’ rig., 34’, 45’+1’ Gordon (N), 8’ Thiaw (N), 54’ Jafarguliyev (Q), 72’ Murphy (N)