Ufficiale Il Porto cede ancora Gabriel Veron: il brasiliano si trasferisce in prestito al Nacional

Il Porto ha ufficializzato l’accordo con il Nacional per il trasferimento temporaneo di Gabriel Veron, che si unirà ai portoghesi di Madeira con la formula del prestito fino al termine della stagione in corso. L’operazione non prevede alcuna opzione di acquisto dei diritti economici del giocatore, che resta di proprietà del club portista.

Classe 2000, Veron è un attaccante che negli ultimi anni ha dimostrato talento e versatilità, ma ha spesso faticato a trovare continuità in prima squadra. Il prestito al Nacional rappresenta dunque un’occasione importante per accumulare minuti di gioco e tornare a esprimere il suo potenziale in un contesto competitivo, con la possibilità di giocare con maggiore regolarità e assumere un ruolo da protagonista nel campionato portoghese.

Il Porto ha voluto sottolineare la fiducia nel giovane brasiliano, augurandogli "le maggiori fortune" in questa nuova esperienza. L’obiettivo è permettere a Veron di crescere dal punto di vista tecnico e mentale, maturando esperienze che possano tornare utili al suo ritorno al Dragão. Dal canto suo, il Nacional accoglie un giocatore dal profilo offensivo interessante, in grado di rinforzare l’attacco e offrire nuove soluzioni tattiche al proprio allenatore. La società di Madeira punta quindi a sfruttare le qualità di Veron per migliorare la propria classifica e competere con maggior incisività.