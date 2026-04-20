Il Real si compatta: ieri riunione straordinaria, Arbeloa e Carvajal hanno parlato alla squadra

A pochi giorni dalla cocente eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, in casa Real Madrid si respira un clima di riflessione e tensione. Secondo quanto riportato da The Athletic, il tecnico Álvaro Arbeloa avrebbe convocato ieri una riunione improvvisata con la squadra, con l’obiettivo di ricompattare l’ambiente dopo un periodo complicato. Nel corso dell’incontro, l’allenatore avrebbe ribadito la necessità di unità e compattezza, sottolineando l’importanza di reagire insieme alla delusione europea.

A rafforzare il messaggio è intervenuto anche Dani Carvajal, che ha parlato subito dopo il tecnico. Il suo intervento ha avuto un peso particolare, considerando una stagione condizionata dagli infortuni: il laterale ha disputato appena 13 partite in La Liga e si avvicina alla scadenza del contratto fissata per giugno. Nonostante il momento delicato, diversi giocatori avrebbero espresso sostegno allo staff tecnico e allo stesso Arbeloa, segnale di una parte dello spogliatoio ancora compatta attorno al progetto.

La situazione interna, però, resta tutt’altro che stabile. Sempre secondo le indiscrezioni, la sensazione prevalente nel club sarebbe quella di un possibile addio dell’allenatore a fine stagione, nonostante la promozione arrivata a gennaio dopo la separazione da Xabi Alonso. In un Real Madrid abituato a vivere di certezze e risultati immediati, anche le transizioni rischiano di diventare complesse. E il finale di stagione potrebbe servire anche a definire il futuro della panchina.