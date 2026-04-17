Real Madrid, riflessioni su Arbeloa: per l'eventuale post ci sono anche Klopp e Pochettino

Il vento del cambiamento soffia forte a Madrid. L’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco e il distacco di nove punti dal Barcellona in Liga hanno acceso le prime riflessioni sul futuro della panchina blanca, oggi affidata ad Alvaro Arbeloa. Promosso a gennaio dopo l’addio di Xabi Alonso, l’ex difensore non è riuscito a invertire la rotta in una stagione che rischia di chiudersi senza trofei pesanti. Uno scenario che spinge Florentino Pérez a guardarsi intorno, valutando possibili alternative di alto profilo.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, tra i nomi più apprezzati ci sono Jurgen Klopp e Mauricio Pochettino. Il presidente del Real nutre grande stima per entrambi: il tedesco, dopo aver lasciato il Liverpool nel 2024, ricopre attualmente un ruolo dirigenziale nel gruppo Red Bull, mentre l’argentino è alla guida della nazionale statunitense in vista del Mondiale.

Klopp rappresenterebbe una scelta di grande impatto, anche se restano dubbi sulla sua volontà di tornare subito in panchina dopo anni intensi. Diverso il discorso per Pochettino, già seguito in passato da Pérez e forte di un ottimo rapporto con Kylian Mbappé, che potrebbe accogliere con favore un suo eventuale arrivo. Entrambi garantirebbero qualità e personalità, ma al momento nulla è deciso. Il Real osserva, valuta e prende tempo. Perché a Madrid, quando si cambia, si cambia per vincere subito.