Ufficiale Addio al calcio per Fernando: "Ho dato la mia vita a un sogno e quel sogno mi ha dato una vita piena"

Il centrocampista brasiliano Fernando ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato dopo una lunghissima carriera che lo ha visto vincere tre Europa League, una col Porto e due col Siviglia, oltre a diversi trofei fra Portogallo, Inghilterra e Turchia. Ad annunciarlo è stato lo stesso classe ‘87 con un post sui propri canali social:

"A 15 anni, ho dato la mia vita a un sogno e quel sogno mi ha dato una vita piena di significato. Il calcio mi ha insegnato tutto: disciplina, coraggio, rinuncia, gioia, dolore e un nuovo inizio. Guardo indietro con gratitudine. Ho lasciato pezzi di me stesso in ogni posto in cui sono andato, ho pagato il prezzo del mio sogno con sudore, rinuncia e fede. - conclude Fernando - Non dico addio al calcio, perché vive in me. Chiudo solo un capitolo. La storia continua e ora inizia un nuovo ruolo. Grazie, calcio. Mi hai fatto quello che sono".