FA Cup, tripletta di Martinelli e Portsmouth asfaltato: l'Arsenal avanza ai sedicesimi

L’Arsenal accede al quarto turno della FA Cup in agilità. Non è stata una prestazione completa e rifinita per tutti i 90 minuti, ma alla fine è bastato abbondantemente per il passaggio al turno successivo, per superare una formazione di Serie B inglese. Determinante l’efficacia sui calci piazzati. Dopo una settimana sotto i riflettori, Gabriel Martinelli risponde con una tripletta e l'autogol di Dozzell. Da evidenziare invece il rigore fallito da Madueke.

Mikel Arteta però ha distribuito i minuti tra i giocatori e sarà certamente soddisfatto del rientro di Kai Havertz dopo l’infortunio. Il Portsmouth va elogiato per l’approccio coraggioso, ma alla lunga è emerso il gap tra divisioni. Gunners ai sedicesimi di FA Cup.

Il quadro completo del terzo turno di FA Cup

Venerdì 9 gennaio

MK Dons - Oxford United 1-1 (3-4 d.c.r.)

Preston North End - Wigan Athletic 0-1

Wrexham - Nottingham Forest 3-3 (4-3 d.r.c.)

Port Vale - Fleetwood Town 1-0

Sabato 10 gennaio:

Macclesfield - Crystal Palace 2-1

Everton - Sunderland 1-1 (1-4 d.c.r.)

Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town 6-1

Cheltenham Town - Leicester City 0-2

Doncaster Rovers - Southampton 2-3

Stoke City - Coventry City 1-0

Sheffield Wednesday - Brentford 0-2

Newcastle United - AFC Bournemouth 2-2 - Ai supplementari

Fulham - Middlesbrough 3-1

Ipswich Town - Blackpool 2-0

Manchester City - Exeter City 10-1

Burnley - Millwall 5-1

Boreham Wood - Burton Albion 0-5

Tottenham Hotspur - Aston Villa 1-2

Grimsby Town - Weston 3-2

Cambridge United - Birmingham City 2-3

Bristol City - Watford 5-1

Charlton Athletic - Chelsea 1-5

*in neretto le qualificate ai 16esimi

Domenica 11 gennaio

Derby County-Leeds 1-3

Portsmouth - Arsenal 1-4

West Ham United - Queens Park Rangers

Norwich City - Walsall

Derby County - Leeds United

Swansea City - West Bromwich Albion

Salford City - Swindon Town

Hull City - Blackburn Rovers

Manchester United - Brighton & Hove Albion

Sheffield United - Mansfield Town