FA Cup, tripletta di Martinelli e Portsmouth asfaltato: l'Arsenal avanza ai sedicesimi
L’Arsenal accede al quarto turno della FA Cup in agilità. Non è stata una prestazione completa e rifinita per tutti i 90 minuti, ma alla fine è bastato abbondantemente per il passaggio al turno successivo, per superare una formazione di Serie B inglese. Determinante l’efficacia sui calci piazzati. Dopo una settimana sotto i riflettori, Gabriel Martinelli risponde con una tripletta e l'autogol di Dozzell. Da evidenziare invece il rigore fallito da Madueke.
Mikel Arteta però ha distribuito i minuti tra i giocatori e sarà certamente soddisfatto del rientro di Kai Havertz dopo l’infortunio. Il Portsmouth va elogiato per l’approccio coraggioso, ma alla lunga è emerso il gap tra divisioni. Gunners ai sedicesimi di FA Cup.
Il quadro completo del terzo turno di FA Cup
Venerdì 9 gennaio
MK Dons - Oxford United 1-1 (3-4 d.c.r.)
Preston North End - Wigan Athletic 0-1
Wrexham - Nottingham Forest 3-3 (4-3 d.r.c.)
Port Vale - Fleetwood Town 1-0
Sabato 10 gennaio:
Macclesfield - Crystal Palace 2-1
Everton - Sunderland 1-1 (1-4 d.c.r.)
Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town 6-1
Cheltenham Town - Leicester City 0-2
Doncaster Rovers - Southampton 2-3
Stoke City - Coventry City 1-0
Sheffield Wednesday - Brentford 0-2
Newcastle United - AFC Bournemouth 2-2 - Ai supplementari
Fulham - Middlesbrough 3-1
Ipswich Town - Blackpool 2-0
Manchester City - Exeter City 10-1
Burnley - Millwall 5-1
Boreham Wood - Burton Albion 0-5
Tottenham Hotspur - Aston Villa 1-2
Grimsby Town - Weston 3-2
Cambridge United - Birmingham City 2-3
Bristol City - Watford 5-1
Charlton Athletic - Chelsea 1-5
*in neretto le qualificate ai 16esimi
Domenica 11 gennaio
Derby County-Leeds 1-3
Portsmouth - Arsenal 1-4
West Ham United - Queens Park Rangers
Norwich City - Walsall
Derby County - Leeds United
Swansea City - West Bromwich Albion
Salford City - Swindon Town
Hull City - Blackburn Rovers
Manchester United - Brighton & Hove Albion
Sheffield United - Mansfield Town
Lunedì 12 gennaio
Liverpool - Barnsley