L'esonero di Amorim e non solo: Bruno Fernandes può salutare lo United a fine anno

La storia d'amore tra Bruno Fernandes e il Manchester United potrebbe essere giunta al termine. L'esonero di Ruben Amorim, unito all'ennesima stagione con più ombre che luci da parte dei Red Devis, sta facendo sorgere nel giocatore portoghese più di un interrogativo sulle prospettive del club. Fonti vicine al giocatore hanno dichiarato che si sente frustrato e non vede la società progredire, prendendo quindi seriamente in considerazione l'idea di lasciare Manchester a fine stagione.

Nel corso dell'ultima sessione di mercato, Bruno Fernandes ha ricevuto tre offerte da club arabi: Al Hilal, Al Nassr e Al Ittihad. Proposte che gli avrebbero fruttato quasi 200 milioni di euro, ma alle quali ha risposto negativamente. Nel caso in cui tali società - o altre, magari europee - si presentassero alla sua porta in estate, ecco che l'attuale capitano del Man United potrebbe davvero salutare. Con i rossi di Manchester gioca dal 2020, avendo totalizzato 309 partite con 103 gol e 94 assist.