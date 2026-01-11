FA Cup, le formazioni di Manchester United-Brighton: novità Mainoo, titolare 137 giorni dopo
Sono state svelate le formazioni ufficiali di Manchester United-Brighton, match di alta tensione già disposto per i 32esimi di FA Cup. Una delle due formazioni di Serie A inglese dunque uscirà abbastanza in fretta dalla competizione nazionale.
Occhi sui Red Devils e mister Fletcher, che lascia Yoro-Licha Martinez davanti a Lammens tra i pali, con l'ex Lecce Dorgu sul binario mancino e Dalot dall'altro lato. Grande notizia per Kobbie Mainoo, anche in ottica futuro: il centrocampista e prodotto dell'Academy torna titolare (l'ultima volta contro il Grimsby nel 3-1 di Carabao Cup del 27 agosto scorso). In avanti invece spazio a Mount-Bruno Fernandes-Cunha con Sesko centravanti di riferimento. Solo in panchina Zirkzee.
Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Dorgu; Ugarte, Mainoo; Mount, Fernandes, Cunha; Sesko.
A disposizione: Bayindir, Heaven, Maguire, Malacia, Casemiro, J. Fletcher, T. Fletcher, Lacey, Zirkzee.
Allenatore: Fletcher.
Brighton (4-2-3-1): Steele; Boscagli, Coppola, Gomez, Gross, Gruda, Hinshelwood, Kadioglu, Rutter, Veltman, Welbeck.
Allenatore: Hurzeler.
Il quadro completo del terzo turno di FA Cup
Venerdì 9 gennaio
MK Dons - Oxford United 1-1 (3-4 d.c.r.)
Preston North End - Wigan Athletic 0-1
Wrexham - Nottingham Forest 3-3 (4-3 d.r.c.)
Port Vale - Fleetwood Town 1-0
Sabato 10 gennaio:
Macclesfield - Crystal Palace 2-1
Everton - Sunderland 1-1 (1-4 d.c.r.)
Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town 6-1
Cheltenham Town - Leicester City 0-2
Doncaster Rovers - Southampton 2-3
Stoke City - Coventry City 1-0
Sheffield Wednesday - Brentford 0-2
Newcastle United - AFC Bournemouth 2-2 - Ai supplementari
Fulham - Middlesbrough 3-1
Ipswich Town - Blackpool 2-0
Manchester City - Exeter City 10-1
Burnley - Millwall 5-1
Boreham Wood - Burton Albion 0-5
Tottenham Hotspur - Aston Villa 1-2
Grimsby Town - Weston 3-2
Cambridge United - Birmingham City 2-3
Bristol City - Watford 5-1
Charlton Athletic - Chelsea 1-5
*in neretto le qualificate ai 16esimi
Domenica 11 gennaio
Derby County-Leeds 1-3
West Ham United - Queens Park Rangers
Norwich City - Walsall
Portsmouth - Arsenal
Derby County - Leeds United
Swansea City - West Bromwich Albion
Salford City - Swindon Town
Hull City - Blackburn Rovers
Manchester United - Brighton & Hove Albion
Sheffield United - Mansfield Town
Lunedì 12 gennaio
Liverpool - Barnsley