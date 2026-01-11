FA Cup, le formazioni di Manchester United-Brighton: novità Mainoo, titolare 137 giorni dopo

Sono state svelate le formazioni ufficiali di Manchester United-Brighton, match di alta tensione già disposto per i 32esimi di FA Cup. Una delle due formazioni di Serie A inglese dunque uscirà abbastanza in fretta dalla competizione nazionale.

Occhi sui Red Devils e mister Fletcher, che lascia Yoro-Licha Martinez davanti a Lammens tra i pali, con l'ex Lecce Dorgu sul binario mancino e Dalot dall'altro lato. Grande notizia per Kobbie Mainoo, anche in ottica futuro: il centrocampista e prodotto dell'Academy torna titolare (l'ultima volta contro il Grimsby nel 3-1 di Carabao Cup del 27 agosto scorso). In avanti invece spazio a Mount-Bruno Fernandes-Cunha con Sesko centravanti di riferimento. Solo in panchina Zirkzee.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Dorgu; Ugarte, Mainoo; Mount, Fernandes, Cunha; Sesko.

A disposizione: Bayindir, Heaven, Maguire, Malacia, Casemiro, J. Fletcher, T. Fletcher, Lacey, Zirkzee.

Allenatore: Fletcher.

Brighton (4-2-3-1): Steele; Boscagli, Coppola, Gomez, Gross, Gruda, Hinshelwood, Kadioglu, Rutter, Veltman, Welbeck.

Allenatore: Hurzeler.

Il quadro completo del terzo turno di FA Cup

Venerdì 9 gennaio

MK Dons - Oxford United 1-1 (3-4 d.c.r.)

Preston North End - Wigan Athletic 0-1

Wrexham - Nottingham Forest 3-3 (4-3 d.r.c.)

Port Vale - Fleetwood Town 1-0

Sabato 10 gennaio:

Macclesfield - Crystal Palace 2-1

Everton - Sunderland 1-1 (1-4 d.c.r.)

Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town 6-1

Cheltenham Town - Leicester City 0-2

Doncaster Rovers - Southampton 2-3

Stoke City - Coventry City 1-0

Sheffield Wednesday - Brentford 0-2

Newcastle United - AFC Bournemouth 2-2 - Ai supplementari

Fulham - Middlesbrough 3-1

Ipswich Town - Blackpool 2-0

Manchester City - Exeter City 10-1

Burnley - Millwall 5-1

Boreham Wood - Burton Albion 0-5

Tottenham Hotspur - Aston Villa 1-2

Grimsby Town - Weston 3-2

Cambridge United - Birmingham City 2-3

Bristol City - Watford 5-1

Charlton Athletic - Chelsea 1-5

*in neretto le qualificate ai 16esimi

Domenica 11 gennaio

Derby County-Leeds 1-3

West Ham United - Queens Park Rangers

Norwich City - Walsall

Portsmouth - Arsenal

Derby County - Leeds United

Swansea City - West Bromwich Albion

Salford City - Swindon Town

Hull City - Blackburn Rovers

Manchester United - Brighton & Hove Albion

Sheffield United - Mansfield Town