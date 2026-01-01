Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Liverpool, Slot: "Barnsley? In FA Cup può succedere di tutto, li prendiamo sul serio"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:49Calcio estero
Paolo Lora Lamia

"Sappiamo tutti che in FA Cup o nelle competizioni di questo genere qualcosa può succedere, ma non si può paragonare il Plymouth in trasferta con la sfida contro il Barnsley in casa". Esordisce così in conferenza stampa Arne Slot, tecnico del Liverpool, in vista del match valido per il terzo turno di coppa in programma domani sera. Reds desiderosi di riscatto, visto che nella scorsa stagione hanno salutato la competizione già al terzo turno venendo eliminati dal già citato Plymouth.

Il tecnico olandese non ha la minima intenzione di prendere sotto gamba l'impegno: "Il Barnsley, sono appena stato informato, l'ultima volta che ha giocato contro di noi ci ha battuto. Era il 2008, nel nostro stadio. Quindi li prendiamo molto sul serio, così come abbiamo preso sul serio il Plymouth lo scorso anno".

Riguardo alle scelte di formazione, che potrebbero prevedere riverse rotazioni come un anno fa, ha detto: "Le persone discutono ancora se guardano la formazione contro il Plymouth, ma poi devo ancora una volta spiegare loro perché l'abbiamo fatto. Se avessimo giocato ancora con Virgil Van Dijk e questi giocatori, forse mi sarei perso". Tra i giocatori a disposizione, potrebbe tornare ad esserci Ekitike: "Non è sicuro al 100%, ma faremo di tutto per averlo a disposizione lunedì".

