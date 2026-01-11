Supercoppa di Spagna, sorpresa Real Madrid: Mbappé in panchina contro il Barcellona

Kylian Mbappé si è fermato, prima del derby contro l'Atletico Madrid, per un problema al ginocchio sinistro. Eppure nella finalissima di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona non mancherà. Secondo quanto riferito da RMC Sport, il fuoriclasse francese del Real Madrid partirà dalla panchina nel super match in programma al King Abdullah Sports City di Gedda.

Secondo il media francese, il gruppo di Xabi Alonso ha lavorato in questa direzione durante la preparazione del Clasico di oggi. La formazione iniziale del Real Madrid sarà uno degli elementi di maggiore interesse della partita e potrebbe cambiare rispetto all’undici schierato contro l’Atletico di Simeone. Assente nella semifinale, l'ex PSG ha raggiunto i compagni in Arabia Saudita nella giornata di venerdì, dopo un ultimo allenamento individuale a Madrid. Successivamente ha preso parte all’allenamento collettivo ieri, alla vigilia della finale.

Il tecnico delle merengues, Xabi Alonso, ieri ha parlato delle condizioni di Mbappe in conferenza stampa: "Farlo giocare nel Clasico con una infiltrazione? È una decisione che dobbiamo prendere con il giocatore, lo staff tecnico e i medici. Dobbiamo sempre valutare i rischi, ma non siamo dei kamikaze. Kylian si sente molto meglio. Si è unito a noi venerdì, questo pomeriggio (ieri, ndr) si allenerà con la squadra e poi avremo tutte le informazioni per valutare insieme le sue possibilità di giocare. Che sia dall'inizio o a gara in corso".