Arsenal, da 0-1 a 4-1 col Portsmouth. Arteta: "Sapevamo ci avrebbe dato filo da torcere"

Sono bastati tre minuti per finire in svantaggio contro il Portsmouth, squadra di seconda divisone inglese, ma l'Arsenal si è subito rimboccato le maniche e ha ribaltato gli avversari nei 32esimi di FA Cup. Con un poker di gol e la tripletta roboante di Martinelli, per il 4-1 finale.

L’allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, ha parlato ai microfoni di TNT Sports al termine del match: "Sapevamo che ci avrebbero dato filo da torcere ed è questa la bellezza di questa competizione", la spiegazione iniziale dello spagnolo. "I margini diventano davvero molto ridotti, soprattutto quando concedi loro slancio e un gol", a proposito del rischio di incappare in figuracce in competizioni come queste contro squadre sulla carta inferiori.

"Dovevamo trovare dei modi per essere dominanti e adattarci a questi margini. Il secondo tempo è stato molto migliore", ha evidenziato Arteta, consapevole dei due assist confezionati da Madueke nel corso del match ma soprattutto il rigore fallito nel primo tempo. "Abbiamo reagito e fatto ciò che dovevamo fare. Siamo positivi al di là del risultato, perché abbiamo fatto molti cambi".

Adesso l'Arsenal attende di scoprire chi incontrerà al turno successivo, ai sedicesimi di FA Cup. Ma il ruolino di marcia della truppa di Arteta è sotto gli occhi di tutti e ben in evidenza, visto che l'ultima sconfitta risale allo scorso 6 dicembre (2-1 dell'Aston Villa). Sono 8 vittorie ed un pareggio nelle ultime 9 partite disputate complessivamente.