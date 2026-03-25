Il virus FIFA colpisce il Brasile, Ancelotti ne perde tre: Alex Sandro e Gabriel a casa

Il "virus FIFA" colpisce ancora e stavolta si abbatte sul Brasile, che si presenta agli impegni negli Stati Uniti con tre assenze pesanti: Alisson Becker, Gabriel Magalhães e Alex Sandro sono stati ufficialmente esclusi per problemi fisici.

Una tegola non da poco per Carlo Ancelotti, che perde colonne importanti proprio nell’ultima finestra utile prima del Mondiale. Il caso più delicato è quello di Alisson: il Liverpool ha segnalato l’infortunio dopo la sfida con il Brighton, e anche se filtra un certo ottimismo per il recupero in vista della Coppa del Mondo, i tempi restano incerti. Situazione simile per Alex Sandro, fermatosi dopo l’ultima gara con il Corinthians.

Diverso il discorso per Gabriel Magalhães: il difensore dell’Arsenal è stato fermato in via precauzionale per evitare un aggravamento dei problemi al ginocchio. Una scelta condivisa, soprattutto considerando quanto sia centrale nel sistema di Ancelotti. Nessuna sostituzione numerica per lui: fiducia totale in Bremer della Juventus. Per coprire le altre assenze, invece, sono stati chiamati Hugo Souza del Corinthians e Kaiki del Cruzeiro: due profili giovani, più da valutare in prospettiva che realmente in corsa per il Mondiale.

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche la situazione di Marquinhos. Il centrale del Paris Saint-Germain non è al meglio: salterà la sfida contro la Francia, ma resterà in ritiro con la nazionale per recuperare e tornare a disposizione in vista del match contro la Croazia. Insomma, più che test, per Ancelotti questa rischia di diventare una prova di emergenza. E il Mondiale è dietro l’angolo.