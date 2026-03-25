De Zerbi tornerà, ma non in questa stagione. Il tecnico italiano in "pausa strategica"

Il futuro di Roberto De Zerbi resta avvolto nell’incertezza, ma una cosa è ormai chiara: per rivederlo in panchina bisognerà attendere almeno l'inizio della prossima stagione. Lo scorso 12 febbraio, l’addio all’Olympique Marsiglia aveva scosso profondamente l’ambiente del club francese, aprendo interrogativi immediati sul prossimo passo dell’allenatore italiano. Una separazione che aveva lasciato intravedere un tecnico provato, quasi logorato dall’esperienza in Ligue 1.

Nei giorni successivi, il nome di De Zerbi è stato accostato con insistenza al Tottenham, alle prese con difficoltà in Premier League e alla ricerca urgente di una nuova guida tecnica. Tuttavia, il club londinese ha poi scelto una strada diversa, affidandosi a Igor Tudor per sostituire Thomas Frank. Sky Sport, De Zerbi avrebbe deciso di non accettare incarichi nell’immediato, preferendo prendersi il tempo necessario per valutare con lucidità le opportunità che si presenteranno al termine della stagione.

Non si tratta di una mancanza di offerte, né di una chiusura verso determinati club. Al contrario, diverse società si sarebbero già fatte avanti. Ma la linea è chiara: niente scelte affrettate. De Zerbi vuole ripartire con un progetto che lo convinca pienamente, senza compromessi. Per questo motivo, salvo sorprese, sarà impossibile rivederlo in panchina prima della prossima stagione. Una pausa strategica, più che un’attesa forzata, per preparare al meglio il prossimo capitolo della sua carriera.