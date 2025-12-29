In permesso per salute mentale, Araujo è tornato ad allenarsi: ha saltato 7 gare col Barça

Ronald Araujo è tornato ad allenarsi con il Barcellona dopo il permesso richiesto e ottenuto per problemi personali. Nella giornata odierna il difensore uruguaiano di 26 anni è ricomparso al centro sportivo blaugrana in vista del clasico catalano contro l’Espanyol, dopo essere stato lontano dal gruppo di Hansi Flick per diversi giorni a causa di un permesso legato alla sua salute mentale.

Sebbene si sia allenato insieme ai compagni, stando a quanto trapela dai media spagnoli la presenza del classe '99 sabato non è ancora garantita, dato che ha saltato fino a questo momento 7 partite tra LaLiga, Coppa del Re e Champions League.

Ma Araujo sentiva il bisogno di staccare. L'ex obiettivo di mercato della Juventus stava attraversando un momento delicato, che è culminato con la sua espulsione contro il Chelsea in Champions League. Dopo questo episodio e con l’autorizzazione del club blaugrana, il 26enne uruguaiano ha chiesto alcuni giorni di pausa per staccare. E ha persino viaggiato in Israele alla ricerca di supporto spirituale.

Il sostegno del Barcellona e di Hansi Flick è stato totale fin dal primo momento, dando priorità all’aspetto umano rispetto a quello sportivo. Con un obiettivo chiaro: affiancare sotto ogni aspetto Araujo e aspettare il suo ritorno solo quando si fosse sentito pronto. E dopo poco più di 3 settimane di stop, il momento è arrivato.