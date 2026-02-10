Araujo: "Convivevo con l'ansia, si è trasformata in depressione. Parlarne mi ha salvato"

Non è una semplice intervista, ma una testimonianza rara e potente. Ronald Araujo, oggi capitano del Barcelona, ha scelto di rompere il silenzio e parlare apertamente di salute mentale, spiegando il percorso che lo ha riportato in campo e, soprattutto, in equilibrio con sé stesso.

Dopo l'infortunio, il difensore uruguaiano ha raccontato di sentirsi finalmente bene dopo il rientro contro l’Albacete: “Fisicamente mi sentivo forte, a mio agio. Ho giocato una buona partita e segnare mi ha aiutato molto. È normale essere stanchi dopo tanti minuti, ma sono davvero contento”. Un ritorno che segna anche un punto di svolta rispetto a quel 25 novembre e all’espulsione di Londra: “In questo periodo ho imparato tantissimo. Oggi mi sento diverso, più felice, più sereno. Posso di nuovo godermi il calcio”.



Araujo ha spiegato a Mundo Deportivo come quella pausa fosse necessaria: “Non stavo bene da più di un anno e mezzo. Cercavo di resistere, ma non mi sentivo me stesso, né nello sport né nella vita personale. Ho capito che dovevo alzare la mano e chiedere aiuto. Parlare con professionisti, con la mia famiglia, anche a livello spirituale, mi ha salvato”.

Il momento della consapevolezza è arrivato dopo il cartellino rosso: “Con l’adrenalina vai avanti, poi a fine partita ti crolla tutto addosso. Convivevo con l’ansia che si era trasformata in depressione. Giocavo così, senza sentirmi davvero me stesso. Quel giorno ho capito che dovevo fermarmi”. Infine, un messaggio ai tifosi: “Siamo persone prima che calciatori. Non è solo fama o denaro. Ci sono sentimenti, fragilità. Sono grato per il sostegno ricevuto. Parlare di queste cose è importante, perché dietro ogni maglia c’è un essere umano”.