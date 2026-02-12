Araujo accende Atletico-Barcellona: "Julian è uno dei migliori, dovrebbe giocare con noi"

A poche ore dall’andata della semifinale di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Barcellona, le dichiarazioni di Ronald Araujo su Julian Alvarez hanno acceso ulteriormente la tensione. Intervistato da Mundo Deportivo, il difensore uruguaiano ha definito l’argentino "uno dei migliori attaccanti al mondo" e ha aggiunto: "I migliori devono giocare nel miglior club, il nostro", sminuendo implicitamente il valore dell’Atletico, squadra in cui Álvarez è una stella e con cui ha un contratto fino al 2030. Le parole sono state rilasciate con il benestare del Barcellona.

Nel vestuario rojiblanco le dichiarazioni non sono state accolte bene: vengono percepite come una mancanza di rispetto verso l’Atlético, soprattutto a poche ore da un match così cruciale, con in palio l’accesso alla finale. Il dibattito sul futuro di Alvarez era già acceso: uno dei candidati alla presidenza del Barcellona, Víctor Font aveva recentemente dichiarato che "acquistare Haaland o Julián Álvarez è possibile", alimentando ulteriormente le speculazioni.

Il momento di Alvarez non è dei migliori: oltre cento giorni senza gol in Liga, prestazioni sotto tono e critiche continue sul suo rendimento. Le parole di Araujo non fanno che aumentare la pressione sull’argentino.