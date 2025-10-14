Inghilterra, Tuchel: "Non vedo perché Kane non dovrebbe giocare tutti i 90 minuti"

La stella del Bayern Monaco, Harry Kane, è stato dichiarato idoneo per la partita di qualificazione ai Mondiali che l'Inghilterra giocherà martedì contro la Lettonia. L'attaccante 32enne, che ha saltato la vittoria per 3-0 dell'Inghilterra contro il Galles di giovedì scorso, è pronto a tornare in campo, come confermato ieri in conferenza stampa dal tecnico dei Tre Leoni, Thomas Tuchel.

"Harry Kane è in forma e pronto", ha detto Tuchel. "Non vedo perché non dovrebbe essere in grado di giocare per tutti i 90 minuti domani. Per lui è stata solo una breve pausa. Prima della sosta ha giocato tutte le partite con il Bayern Monaco, quindi non vedo alcun ostacolo". Kane aveva saltato la gara contro il Galles solo per precauzione, dopo aver subito un leggero infortunio nella vittoria del Bayern per 3-0 contro l'Eintracht Francoforte.

Solo qualche giorno fa, Tuchel aveva parlato così del suo bomber: "È in forma strepitosa; si percepisce che è pieno di fiducia e può farsi carico senza sforzo sia del Bayern che dell'Inghilterra. È al suo meglio, e sono felice di averlo come capitano". In Germania Kane continua ad avere numeri clamorosi, con più gol che presenze: al momento sono 73 reti in 69 gettoni con la maglia dei campioni della scorsa Bundesliga. Con l'Inghilterra invece sono 74 gol in 109 presenze, numeri fantascientifici.