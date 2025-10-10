Tuchel attacca il pubblico di Wembey: "Si sentivano solo i gallesi, eppure 3 gol in 20'..."

In occasione di un’amichevole organizzata in assenza di impegni nelle qualificazioni al Mondiale 2026, l’Inghilterra ha affrontato il Galles a Wembley, imponendosi con un netto 3-0 grazie ai gol di Rogers, Watkins e Saka in soli venti minuti. Nonostante la prestazione convincente dei Three Lions, il selezionatore Thomas Tuchel ha espresso la sua delusione per l’atmosfera dello stadio.

"Lo stadio era silenzioso. Non abbiamo mai ricevuto energia dai tifosi. Sì, mi aspettavo di più da Wembley stasera. Quando si sentono solo i sostenitori gallesi… è un po’ triste", ha dichiarato Tuchel al termine della gara. Il tecnico tedesco ha sottolineato come la squadra meritasse un supporto più consistente durante la partita, soprattutto considerando la rapidità con cui sono arrivati i gol:

"Cosa si può dare di più in venti minuti? Quando non si sente il tifo della propria squadra per mezz’ora, è triste, perché la squadra meritava molto più sostegno oggi". Nonostante la vittoria netta, le parole di Tuchel evidenziano come la mancanza di atmosfera e calore da parte del pubblico possa influire sull’esperienza dei giocatori e sull’energia della squadra, anche in match senza pressione di qualificazione. L’allenatore ha così lanciato un appello implicito ai tifosi inglesi, ricordando che il sostegno di Wembley è una componente fondamentale del successo dei Three Lions.