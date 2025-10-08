Inghilterra, Tuchel esalta Kane: "È senza dubbio il miglior attaccante della sua generazione"

La stagione 2025/2026 si sta rivelando un successo sia per il Bayern Monaco che per Harry Kane. Il trentaduenne attaccante inglese è in forma smagliante, con uno straordinario bilancio di 18 gol e 3 assist in sole 10 partite ufficiali. Kane ha ora lasciato Monaco per unirsi alla Nazionale inglese, che affronterà un'amichevole contro il Galles e una partita di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro la Lettonia.

Il ct della Nazionale inglese, Thomas Tuchel, non ha potuto trattenere l'entusiasmo per le prestazioni del suo bomber. In un'intervista a Sport BILD, Tuchel ha lodato la stella della squadra: "È senza dubbio il miglior attaccante della sua generazione. Ha raggiunto un nuovo livello e ora segna due gol a partita".

L'allenatore ha poi continuato, sottolineando l'impatto del giocatore: "È in forma strepitosa; si percepisce che è pieno di fiducia e può farsi carico senza sforzo sia del Bayern che dell'Inghilterra. È al suo meglio, e sono felice di averlo come capitano". In Germania Kane continua ad avere numeri clamorosi, con più gol che presenze: al momento sono 73 reti in 69 gettoni con la maglia dei campioni della scorsa Bundesliga. Con l'Inghilterra invece sono 74 gol in 109 presenze, numeri fantascientifici.